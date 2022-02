Donna morta a Trieste: fratello deposita memoria, è stata uccisa

Condividi l'articolo

(ANSA) – TRIESTE, 11 FEB – Sergio Serinovich, il fratello di

Liliana, la donna di 63 anni scomparsa di casa il 14 dicembre e

il cui corpo è stato trovato il 5 gennaio scorso nel Parco di

San Giovanni, ha inviato in Procura un documento nel quale

sostiene che, a suo dire, la sorella non si sarebbe suicidata ma

sarebbe stata uccisa. Lo rivela il sito TriestePrima, indicando

che gli inquirenti sulla vicenda mantengono il massimo riserbo e

che il documento sarebbe stato inviato via Pec questo

pomeriggio.

La memoria, che è stata messa agli atti, segue a un analogo

documento depositato anche dall’amico della donna, Claudio

Sterpin, contenente le stesse convinzioni.

Sia il fratello di Liliana che Sterpin sin dalla scomparsa

della donna hanno ripetutamente manifestato l’idea che nella

vicenda si configura un omicidio.

Stamani erano in programma nei laboratori della Polizia

scientifica di Milano gli esami non ripetibili su alcuni reperti

trovati sul corpo della donna, dalla biancheria intima alle

chiavi, dalla bottiglietta trovata accanto al corpo all’esame

sotto le unghie, fino a un guanto elastico e a un cordino

trovati sul posto. I risultati non sarebbero, però, ancora

pronti. (ANSA).



