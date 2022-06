Donna morta Trieste:marito,dolore immenso a 6 mesi scomparsa

Condividi l'articolo

(ANSA) – TRIESTE, 12 GIU – La perdita di Liliana è un dolore “immenso di un marito che si è trovato a passare, da un momento

all’altro, dalla gioia di un rapporto matrimoniale splendido e

privo di ombre”, “alla tragedia di un evento inaspettato, a

quanto di più terribile ci sia per un uomo innamorato”. “A oggi,

il mio dolore è più che mai vivo ed alimentato dalla mancata

conoscenza di cosa sia successo”. E’ quanto scrive in una

lettera, consegnata a Il Piccolo e pubblicata dal quotidiano,

Sebastiano Visintin, il marito di Liliana Resinovich, la donna

scomparsa da casa il 14 dicembre scorso e trovata morta tra la

vegetazione del parco dell’ex ospedale psichiatrico del rione

San Giovanni il 5 gennaio.

“Sono trascorsi quasi sei mesi”, ricorda, ed è “un mistero

quello che avvolge la scomparsa di mia moglie, dal suo

girovagare per la città prima, al ritrovamento del suo cadavere

poi, che purtroppo non ha ancora trovato risposta da parte

dell’autorità inquirente e che, per la fuga di notizie che

corrono all’esterno, sta alimentando voci, tesi e supposizioni”.

Congetture “di quanti non stanno esitando a esternare sospetti

che vorrebbero sbattere me in prima pagina come la presunta

causa di tutto (e in parte, devo dire, ci si è riusciti agli

occhi dell’opinione pubblica nazionale), ma soprattutto stanno

minando la figura di mia moglie, con notizie che, vere o

verosimili che siano, si sarebbero dovute confinare nel più

signorile riserbo”. Chiaro, sottolinea il quotidiano, il

riferimento anche ai particolari emersi sul rapporto tra Liliana

e l’amico Claudio Sterpin. Visintin ora attende “con fiducia che

le indagini possano concludersi e dare finalmente risposte”.

(ANSA).



