‘Donna poliziotto Onu 2020’ è zambiana Doreen Malambo

(ANSA) – ROMA, 01 NOV – Doreen Malambo è la vincitrice del

Premio donna poliziotto Onu dell’anno 2020. Il premio è

assegnato ogni anno dalle Nazioni Unite come riconoscimento del

contributo che le donne ufficiali di polizia apportano alle

operazioni di pace delle Nazioni Unite e del loro impegno per

promuovere l’emancipazione delle donne.

Sono Circa 11.000 gli agenti di polizia delle Nazioni Unite,

tra cui 1.300 donne, dispiegati in 16 operazioni di pace per

rafforzare la sicurezza internazionale e sostenere i paesi

ospitanti in situazioni post-conflitto o ancora in guerra.

L’edizione 2020 del premio è andata a Doreen Malambo, nata nello

Zambia, per il suo lavoro in favore di persone vulnerabili e in

particolare di donne e ragazze. Malambo, dopo aver lavorato 24

anni nella polizia del suo Paese, nel 2019 è entrata a far parte

del team della Missione delle Nazioni Unite in Sudan del Sud dove si è impegnata a sensibilizzare la popolazione nella

prevenzione e contrasto della criminalità sessuale. Appena

giunta in Sud Sudan il capo ispettore, in collaborazione con il

Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione, ha partecipato

alla creazione di una rete di gruppi guidati da uomini della

polizia locale per mobilitare gli uomini della comunità affinchè

diffondessero informazioni in favore della protezione e della

promozione dei diritti delle donne e delle ragazze.

“Sapere che sto facendo la differenza, lavorando per

responsabilizzare le donne e promuovere la loro inclusione e la

partecipazione attiva nella società, mi motiva”, ha detto

Malambo. “L’empowerment delle donne è la chiave per aumentare la

visibilità dei loro interessi, preoccupazioni, bisogni e

contributi”, ha aggiunto. Il premio le sarà consegnato da

Jean-Pierre Lacroix, sottosegretario generale dell’Onu per le

operazioni di pace, in una cerimonia virtuale il 3 novembre.

Il premio Donna dell’anno della polizia delle Nazioni Unite,

istituito nel 2011, è di particolare importanza quest’anno che

segna il ventesimo anniversario della risoluzione 1325 del

Consiglio di sicurezza sulle donne, la pace e la sicurezza e i

60 anni dal primo dispiegamento della polizia delle Nazioni

Unite nell’operazione delle Nazioni Unite in Congo. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte