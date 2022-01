Condividi l'articolo

Il corpo senza vita di una donna di 41 anni è stato trovato questa sera in un appartamento nel quartiere San Paolo a Roma. Ad allertare i sanitari del 118 è stata una segnalazione. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti del Reparto Volanti, la Squadra Mobile e gli uomini del commissariato San Paolo. Al momento non si esclude alcuna pista investigativa.Sul luogo del ritrovamento anche la polizia Scientifica per effettuare una serie di rilievi.



