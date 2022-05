Condividi l'articolo

(ANSA) – GENOVA, 01 MAG – Una quarantenne è stata uccisa a

coltellate in strada a Genova questa sera. E’ accaduto a Quinto,

in via Fabrizi. Una persona è stata fermata. Sul posto sono

intervenuti i mezzi del 118, le volanti della polizia e gli

agenti della Squadra Mobile. (ANSA).



