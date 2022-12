Donna uccisa: rapporto teso tra coniugi, bimbi in comunità

Condividi l'articolo

(ANSA) – MARINELLA DI SELINUNTE, 25 DIC – Non era un rapporto

sereno quello tra Ernesto Favara di 63 anni e Maria Amatuzzo di

29 anni, la donna uccisa a coltellate ieri a Marinella di

Selinunte. Il marito è stato arrestato con l’accusa di omicidio,

davanti al pm Stefania Tredici l’uomo si è avvalso della facoltà

di non rispondere.

“La conflittualità tra i due era nota”, riferisce il capitano

dei carabinieri di Castelvetrano Pietro Calabrò. Ieri, forse,

l’ennesima lite finita in tragedia. Una storia d’amore nata poco

più di 5 anni fa, quella tra i due. Lui pescatore, lei, invece,

di origini palermitane. Entrambi avevano storie di matrimoni

alle spalle. Ernesto Favara ha due figli da un precedente

matrimonio (la moglie era morta per malattia), Maria Amatuzzo,

anche lei, ha due figli nati da storie precedenti che non

vivevano più con lei. Quattro anni fa il matrimonio civile tra

Favara e Amatuzzo e, lo stesso anno, la nascita dei gemellini.

“Da quasi un anno i bambini erano stati affidati a una comunità

alloggio”, spiega il capitano Calabrò. La coppia ha continuato a

vivere in una casa modesta nel quartiere dei pescatori di

Marinella di Selinunte, dove ieri si è consumato il

femminicidio. (ANSA).



