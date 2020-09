Donne, l’assessore Lori: “Denuncia messaggio offensivo e inaccettabile. Dalla Regione non daremo un euro”

“Al sindaco di Ferrara dico: nessuna polemica ma la dovuta denuncia per un messaggio offensivo e inaccettabile. Così come assicuro che la Regione – che certo non ha mai autorizzato il post uscito ieri – non tirerà fuori nemmeno un euro per un progetto comunicativo di cui il Comune di Ferrara è comunque capofila”.

Così l’assessore regionale alle Pari opportunità, Barbara Lori, in merito al post sulla violenza contro le donne pubblicato ieri sul profilo Facebook del Comune di Ferrara.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte