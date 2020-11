Donne sul fronte, prima serie italiana di Graphic Journalism

(ANSA) – ROMA, 19 NOV – Il reportage di Oriana Fallaci in

Vietnam, il lavoro di Ilaria Alpi in Somalia, il rapimento di

Giuliana Sgrena a Baghdad, la Siria attraverso gli occhi dei

suoi bambini, la resistenza del popolo curdo in Kurdistan, il

genocidio in Rwanda, la guerra in Afghanistan. In sette volumi

da collezione, in edicola ogni giovedì, la storia di Donne che –

in guerra tra luoghi comuni e bombe – hanno sacrificato la loro

vita al giornalismo. A loro è dedicata la prima serie italiana

di Graphic Journalism scritta e disegnata da grandi autrici.

In edicola con Il Fatto Quotidiano il primo numero, scritto

da Eva Giovannini con i disegni di Michela Di Cecio, sulla

storia della più nota e sanguinosa guerra del secondo Novecento

– il Vietnam – attraverso lo sguardo e gli appunti della più

famosa giornalista italiana nel mondo: Oriana Fallaci. Un

reportage dal fronte che però ha il passo di un racconto intimo,

del diario personale di una donna che osserva una guerra

estenuante in cui niente è come sembra. Con un’intervista a Kim

Phúc.

Donne sul fronte è un’iniziativa di PaperFirst, la casa

editrice libraria di SEIF – Società Editoriale Il Fatto, in

collaborazione con Round Robin. (ANSA).



Fonte originale: Leggi ora la fonte