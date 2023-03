Donohoe, ‘scelta sulla ratifica del Mes spetta all’Italia’

Condividi l'articolo

La ratifica del Meccanismo europeo di stabilità “è importante” ma “il modo in cui ciò accadrà spetta al Parlamento italiano e, naturalmente, al Governo italiano”.

Lo ha detto il presidente dell’Eurogruppo Paschal Donohoe al termine dell’Euro Summit. “Mi limiterò a sottolineare ancora una volta ciò che ho fatto in precedenza, ovvero il valore della ratifica del trattato nel suo complesso da parte di tutti i membri, perché giocherà un ruolo prezioso nel modo in cui potremo rafforzare la nostra collaborazione per tutti”, ha affermato. “Non vediamo l’ora di cooperare e lavorare con loro in ogni modo”.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte