Doping: decatleta Usa Scantling squalificato per tre anni

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 18 NOV – Il decatleta statunitense Garrett

Scantling, quarto alle Olimpiadi di Tokyo e detentore della

miglior prestazione del 2022, è stato squalificato per tre anni

per violazioni e manomissioni delle regole antidoping, sanzione

che lo escluderà dai Giochi di Parigi 2024. Lo ha annunciato

l’Agenzia antidoping statunitense (Usada).

L’Usada spiega che Scantling “ha accumulato tre mancate

localizzazioni in un periodo di dodici mesi” e avrebbe anche

modificato un’e-mail per giustificare la sua terza assenza,

commettendo un falso. “Le regole che assicurano l’equità e la

pulizia dello sport possono essere scomode e restrittive, ma è

essenziale che gli atleti rispettino gli obblighi legati a

queste regole per proteggere l’integrità della competizione per

tutti”, ha affermato l’ad di Usada, Travis Tygart.

Scantling ha accettato la sanzione e per questo la

squalifica gli è stata ridotta da quattro a tre anni. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte