Dopo 15 anni Facebook cambia nome a Newsfeed, ora solo Feed

Condividi l'articolo

Dopo 15 anni Facebook cambia il nome del News Feed, cioè il flusso delle notizie che gli utenti scorrono per vedere cosa hanno condiviso i loro amici e familiari. Ora si chiamerà semplicemente ‘Feed’, stando ad un tweet che la società ha postato in queste ore. Il termine ‘News Feed’ esiste da quando la funzione è stata introdotta per la prima volta più di 15 anni fa.

“E’ solo un cambio di nome per riflettere meglio i diversi contenuti che le persone vedono sui loro feed, non ha un impatto più ampio sull’esperienza dell’app”, ha spiegato al sito specializzato The Verge un portavoce di Facebook, Dami Oyefeso.

Starting today, our News Feed will now be known as “Feed.” Happy scrolling! pic.twitter.com/T6rjO9qzFc — Facebook App (@facebookapp) February 15, 2022

Secondo la testata il rebranding sembra riflettere il rapporto “disordinato” di Facebook con la distribuzione delle notizie e la disinformazione. In un promemoria ai dipendenti, Meta ha affermato che il nome ‘News Feed’ ha fatto pensare agli utenti fosse un posto per le notizie invece dei post degli amici.

Facebook, nato a febbraio 2004, a ottobre 2021 ha cambiato nome in Meta, società sotto il cui cappello ci sono Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger. Meta fa chiaramente riferimento al Metaverso, la nuova tecnologia su cui Mark Zuckerberg sta spingendo, in cui la presenza virtuale sarà equivalente e parallela a quella fisica, grazie ad un dispositivo di realtà virtuale.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte