Dopo annuncio gravidanza Britney Spears prende pausa da social

(ANSA) – NEW YORK, 25 APR – Britney Spears sembra non voler

aver distrazioni durante la sua gravidanza, soprattutto da

social media e per questo si prende una pausa. Lo ha annunciato

la stessa popstar con un post su Instagram. “Per un po’ – si

legge – interrompo con i social media. Vi mando tanto affetto e

che Dio vi benedica”.

Il messaggio è accompagnato da un video in cui si vede una

neonata seduta rilassata in accappatoio, occhiali da sole a

forma di cuore e bigodini rosa in testa.

E’ da gennaio che l’account Twitter di Britney è muto,

tuttavia la cantante ha continuato a mantenere informati i suoi

fan sul suo profilo Instagram, dove ha quasi 41 milioni di

seguaci. (ANSA).



