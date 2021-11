Dopo Covid tornano le occupazioni, presidi ‘inaccettabile’

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 22 NOV – Dall’Archimede al Colonna la

settimana si apre con una ‘ondata’ di occupazioni nei licei

della Capitale. Cinque le scuole occupate stamattina da oltre

duemila ragazzi che chiedono una “scuola a misura di studente,

aperta, sicura, accessibile ed inclusiva”. Si tratta di quattro

istituti del III municipio e del liceo Colonna in centro. E a un

mese dal Natale entra nel vivo a Roma la stagione delle

occupazioni, dopo lo stop delle lezioni in presenza per il

Covid. Una decina gli istituti coinvolti in un mese e e mezzo.

“Noi studenti e studentesse del liceo Aristofane, del liceo

Nomentano, del liceo Orazio e dell’I.I.S. Pacinotti-Archimede

abbiamo deciso di occupare le nostre scuole per contestare la

gestione dell’istruzione pubblica italiana degli ultimi anni e

per proporre una scuola a misura di studente, aperta, sicura,

accessibile ed inclusiva, che sappia ascoltarci, formarci e

supportarci”, hanno sottolineato in un comunicato.

L’associazione nazionale dei presidi giudica l’iniziativa “inaccettabile” proprio alla luce del Covid perché si perdono

ancora giorni di lezione. Le occupazioni delle scuole sono “una

prassi fuori dal tempo: una perdita di giorni di lezione –

soprattutto alla luce del Covid – inaccettabile” ha affermato il

presidente dell’Anp, Antonello Giannelli. “Abbiamo avuto

movimenti di famiglie e studenti che chiedevano di tornare in

presenza e non perdere altri giorni di lezioni, e ora facciamo,

con le occupazioni, quello che il Covid non ha fatto, oltretutto

senza Dad”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte