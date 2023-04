Dopo due anni Spotify chiude l’app rivale di Clubhouse

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 04 APR – A meno di due anni dal lancio

Spotify chiude Live, l’app concorrente di Clubhouse. Resa

disponibile con il nome Spotify Greenroom a fine aprile del

2021, l’app di streaming musicale aveva ribattezzato la

piattaforma per partecipare e creare chat audio dal vivo in

Spotify Live. “Dopo un periodo di sperimentazione per imparare

come gli utenti di Spotify interagiscono con l’audio dal vivo,

abbiamo preso la decisione di chiudere Spotify Live”, ha

riferito un portavoce della società al sito Music Ally.

“Crediamo che ci sia un futuro per le interazioni live tra fan e

creator nell’ecosistema Spotify ma, sulla base di quanto abbiamo

visto, Live non ha più senso come app autonoma”. Greenroom era

nata grazie all’acquisizione da parte di Spotify di Betty Labs,

con un investimento di circa 62 milioni di dollari. Poco dopo

l’accordo, Spotify aveva rinominato l’app originale Locker Room

della startup in Spotify Greenroom, ampliando l’ambito

dell’esperienza audio, per includere argomenti al di fuori dello

sport, che era il tema primario di Locker Room. Ad aprile del

2022 il rebranding in Spotify Life, prima della decisione

attuale di terminare del tutto il progetto. Quando Spotify ha

annunciato per la prima volta la volontà di lanciare chat audio

live, sull’onda del successo di Clubhouse, l’amministratore

delegato del gruppo, Daniel Ek, aveva pubblicato un post in cui

affermava che il formato sarebbe diventato onnipresente

nell’industria culturale digitale. Spotify non è l’unica azienda

a ritirare un progetto simile. Lo scorso maggio, la società

madre di Facebook, Meta, ha annunciato la chiusura di una serie

di prodotti audio, tra cui Soundbites, lo strumento di

condivisione in forma abbreviata introdotto nel 2021. Mossa

simile a quella di Reddit, che ha terminato i suoi Talk e ad

Amazon, che ha ridotto il personale dell’app radio Amp, dedicata

ad aspiranti dj e presentatori radiofonici. (ANSA).



