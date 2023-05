Dopo l’annuncio della malattia Murgia ringrazia dell’affetto

Condividi l'articolo

Dopo l’annuncio della sua malattia Michela Murgia ringrazia tutti per l’affetto e la solidarietà e posta sul suo account instagram una foto abbracciata al compagno. ‘Grazie per i vostri messaggi. Non ce la faccio a rispondere a [email protected], ma tutto ho letto e ricorderò. Grazie davvero’.

Soltanto sei giorni fa la scrittrice postava una sua foto sul treno Orient Express.

Instagram Michela Murgia

“Ho pochi sogni non realizzati nella vita. A conti fatti, di cose miracolanti me ne mancavano ancora solo due. Una è un desiderio di bambina, un volere la luna, un’esperienza che pensi irrealizzabile e anche se continui a immaginarla nella testa, non credi mai davvero che accadrà. Oggi invece, per l’insistenza amorosa dei miei amici, quella cosa si è avverata: sono salita sull’Orient Express, il treno storico dove la carrozza più recente è del ‘46, l’anno in cui nasceva mia madre. Ci passerò una sola notte tra Venezia e Parigi, ma è tutto quello che mi basta per dire che anche questo miracolo nella mia vita c’è stato. Somiglia a un viaggio di nozze, ma forse perché un po’ lo è”. La scxrittice annuncia che il reportage del suo viaggio sarà sul numero di giugno di Vogue.

Agenzia ANSA In un’intervista al Corriere della Sera rivela di avere un carcinoma renale in stadio avanzato. ‘Spero di morire quando Meloni non sarà più presidente del Consiglio’. La premier replica: ‘Lei lo auspica, io me l’auguro perchè punto a restare a lungo’ (ANSA)

