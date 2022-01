Condividi l'articolo

Dopo l’errore in Milan-Spezia della scorsa giornata di Serie A, l’arbitro Marco Serra viene ‘retrocesso’ in Serie B. Infatti per lui il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha deciso un ruolo da ‘Video Assistant Referee’, quindi da Var, nella partita Brescia-Ternana della 20/a giornata del torneo cadetto in programma sabato alle ore 14, che sarà diretta da Dionisi.

