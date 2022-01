Condividi l'articolo

(ANSA) – VARESE, 04 GEN – Si è avvalso della facoltà di non

rispondere durante l’interrogatorio di garanzia Davide Paitoni,

il 40 enne arrestato per aver ucciso a coltellate il figlio

Daniele di 7 anni e aver tentato di uccidere la moglie, nel

tardo pomeriggio del primo gennaio, tra Morazzone e Gazzada

Schianno (Varese).

“Non era in condizioni di sostenere l’interrogatorio”, ha

detto all’ANSA il suo avvocato Stefano Bruno. (ANSA).



—

