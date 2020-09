++ Doppietta azzurra in Moto3, vince Fenati, poi Vietti ++

(ANSA) – ROMA, 20 SET – Con un sorpasso spettacolare negli

ultimi metri prima del traguardo, Romano Fenati in sella a una

Husqvarna (Sterigalrda Max Raicing Team) ha vinto il gran premio

dell’Emilia Romagna di Moto3 che si è disputato oggi sul

circuito di Misano. Il 24enne di Ascoli ha preceduto sul

traguardo l’altro italiano Celestino Vietti sulla Ktm dello Sky

Racing Tean, staccato di appena 36 millesimi, terzo il

giapponese Ai Ogura della Honda in ritardo di 121 millesimi. A

seguire, Arenas, Masia, Fernandez. Ottavo posto per l’altro

italiano Andrea Migno. Per Fenati quella di oggi è la 12ma

vittoria in Moto3. (ANSA).



