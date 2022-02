Condividi l'articolo

GEORGE ROBERT SIMS, ‘LE AVVENTURE DI DORCAS DENE. UNA DETECTIVE NELLA LONDRA VITTORIANA’ (traduzione dall’inglese di Viviana Carpifave, il Palindromo, 252 pp., 13 euro)

“Il caso è il miglior detective che si conosca” dice Dorcas Dene al suo assistente Mr. Saxon. E ora la miglior detective che si conosca lo è per caso, visto che sulla scena del delitto è arrivata dritta dal teatro (faceva l’attrice) facendosi largo nella Londra a cavallo tra Ottocento e Novecento, nell’era di Conan Doyle e del suo Sherlock Holmes. Un tempo fecondo per i giallisti, che passavano dalla cronaca al romanzo quasi senza soluzione di continuità, rendendo il reale un’opzione possibile della creazione letteraria.

In questo clima George Robert Sims (1847-1922), amico di Conan Doyle, profitta della momentanea uscita di scena del personaggio di Holmes (il suo autore lo fa maldestramente morire nel 1894 per farlo resuscitare nel 1903, come ricorda Salvatore Ferlita nell’introduzione a “Le avventure di Dorcas Dene”) a cui era devoto, e s’inventa una detective con tanto di collaboratore, Mr. Saxon, che inevitabilmente rimanda al celebre dottor Watson. Ne “La lucertola di diamanti”, uno dei cinque racconti che compongono il libro, l’ineffabile Dorcas Dene spiega a Mr. Saxon che il caso di cui si stanno occupando è talmente ingarbugliato “che un Lecoq o uno Sherlock Holmes sarebbero stati orgogliosi di sbrogliare”.

E Sims, da giornalista e conoscitore dei bassifondi londinesi, di rompicapo ne avrà affrontati: per esempio, mente la polizia brancolava nel buio, sostenne di conoscere la vera identità di Jack Lo Squartatore, l’assassino seriale di prostitute che terrorizzò Londra nel 1888.

I lettori italiani incontrano per la prima volta la detective Dorcas Dene, grazie a “il Palindromo”, casa editrice di Palermo che fruga nel passato alla scoperta di piccole perle. Nella stessa collana, Kalispéra Doc, è stato recentemente pubblicato un altro testo inedito in Italia, “Il conte di Mazara”, di Alexandre Dumas.

Ex attrice di talento ma di scarsa fortuna, Dorcas Lester (era questo il suo cognome da nubile) smette di frequentare le scene grazie al matrimonio con un pittore di sicuro successo, che però perde la vista e deve abbandonare i pennelli. Alla signora Dene spetta il compito di mandare avanti la famiglia, che comprende anche la madre vedova e il cane. Quando le sembra inevitabile tornare a recitare, ecco che il suo vicino di casa, un ispettore di polizia in pensione che arrotonda facendo il detective privato, le offre l’opportunità di entrare nel suo mondo. Da quel momento per Dorcas Dene sarà tutto uno spiare, ricorrendo a trucchi e travestimenti che l’esperienza d’attrice le suggerisce. E non è un caso che anche il suo braccio destro, Mr. Saxon, incontrato nello studio di un notaio, sia la persona con la quale anni prima aveva lavorato in teatro… Elementare, Saxon!



