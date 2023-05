Dortmund, Haller dal tumore a 2 gol per sognare il titolo

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 21 MAG – A novembre veniva operato per la

seconda volta per rimuovere il tumore maligno ai testicoli che

gli era stato diagnosticato la scorsa estate. Quel giorno, dal

letto d’ospedale, Sebastien Haller faceva sapere che “era andato

tutto bene” e in cuor suo già sognava il giorno del suo rientro

sui campi di calcio. Voleva vincere a ogni costo la sua sfida

più importante, in fondo era stato lui l’acquisto dell’estate

del Borussia Dortmund, che per 31 milioni di euro lo aveva

prelevato all’Ajax, e con i suoi gol i tifosi gialloneri

sognavano di strappare il titolo della Bundesliga agli

arcirivali del Bayern Monaco. Ma chissà se e quando succederà,

pensavano in tanti in quei giorni; ora invece l’incredibile sta

diventando realtà.

Haller, vincendo prima di tutto in nome della vita, era

tornato in campo il 22 gennaio scorso entrando al posto del

giovane talento Moukoko al 62′ della sfida contro l’Augusta. E

oggi, di nuovo contro l’Augusta, questa volta in trasferta, la

favola si è compiuta: ha segnato due delle tre reti (la terza di

Brandt nel recupero) che sono valse al Borussia il sorpasso nei

confronti del Bayern Monaco, sconfitto ieri dal Lipsia, a una

sola giornata dalla fine del campionato. 70 punti il Dortmund,

68 il Bayern, e mancano soltanto 90 minuti, quelli che sabato

prossimo i gialloneri giocheranno in casa contro il Magonza,

mentre il Bayern, vincitore degli ultimi dieci titoli, andrà a

Colonia. Forse sta per finire un dominio, e al Signal Iduna Park

si prepara la festa. Che sarà prima di tutto di Haller, l’uomo

che dalla tragedia è arrivato fino al momento più significativo

della carriera. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte