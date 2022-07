Dote di 8,5 mld da assestamento per nuovo dl aiuti

Condividi l'articolo

E’ una dote di 8,5 miliardi, che potrebbero essere usati per gli interventi previsti dal decreto annunciato per la fine di luglio dal governo, quella che emerge dal disegno di legge di Assestamento del Bilancio che il governo ha presentato alle Camere. A fare i conti è il Sole 24 Ore partendo dalla relazione tecnica all’Assestamento. Secondo il quotidiano si tratta di risorse destinate a crescere fino a 10 miliardi per rifinanziare i crediti d’imposta per le imprese e possibili misure per il lavoro.

L’importo di circa 8,5 miliardi emerge – spiega il quotidiano economico – da uno dei valori considerati ai fini dei conti pubblici, il cosiddetto saldo netto da finanziare: nell’assestamento di bilancio migliora e scende a 162,5 miliardi contro i 170,8 miliardi indicati nel documento di economia e finanza, il Def, dello scorso aprile: in pratica 8,3 miliardi. Questo è il risultato di entrate fiscali in forte crescita, che si attestato a 664,2 miliardi, con un aumento di 41,1 miliardi rispetto ai 623 miliardi calcolati ad aprile, grazie anche ai finanziamenti a fondo perduto arrivati dall’Ue per il Next Generatio Ue. Le spese invece salgono a 826,7 miliardi, 32,8 miliardi sopra i 793,9 miliardi indicati dal Def.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte