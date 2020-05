Doug Liman regista per film Tom Cruise nello spazio

(ANSA) – NEW YORK, 27 MAG – Un film nello spazio con Tom Cruise è sempre più un progetto concreto. Oltre ad un attore protagonista ora c’è anche un regista, si tratta di Doug Liman.

L’annuncio è avvenuto proprio alla vigilia del lancio dello Space X Dragon da Cape Canaveral in Florida. Il lancio, frutto della collaborazione tra Nasa e la Space X di Elon Musk, è destinato ad aprire una nuova era del volo spaziale e il primo a bordo di un veicolo costruito per la Nasa da un’azienda privata.

Come Cruise, anche Liman farà storia diventando il primo regista ad andare nello spazio. Liman e Cruise hanno già lavorato assieme in passato. Nel 2014 il regista ha diretto infatti ‘Edge of Tomorrow – Senza domani’. Entrambi sono inoltri dei piloti e desiderosi di avventure. (ANSA)

