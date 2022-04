DP Tour: stop per maltempo, azzurri lontani in Spagna

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 23 APR – In Spagna, prima il maltempo e poi

l’oscurità fermano ancora una volta l’ISPS Handa Championship,

torneo del DP World Tour. All’Infinitum Lake Course (par 70) di

Tarragona, il “moving day” è stato sospeso e riprenderà soltanto

domani quando poi inizierà anche la volata per il titolo. Solo

26 i giocatori che sono riusciti ad ultimare il terzo round, con

gli azzurri che sembrano tagliati fuori dalla sfida per

aggiudicarsi la contesa. Il fiorentino Lorenzo Gagli, dopo 15

buche giocate del penultimo giro, è 25/o con “-5”, mentre il

vicentino Guido Migliozzi è 55/o con “-2” dopo 13. Quattro

birdie e due bogey per Gagli, due birdie e tre bogey per

Migliozzi. In testa alla classifica, con uno score di “-11” dopo

cinque, c’è ancora lo scozzese Scott Jamieson. Al secondo posto

con 200 (69 69 62, -10) ecco invece il canadese Aaron Cockerill,

protagonista di un parziale super chiuso in 62 (-8) colpi e

avvalorato da sei birdie e un eagle. (ANSA).



