Dp Tour: vince Larrazabal, ma in Corea finale show di Migliozzi

(ANSA) – ROMA, 30 APR – Il Korea Championship va a Pablo

Larrazabal che a Incheon si è imposto con un totale di 276 (68

70 71 67, -12) colpi festeggiando l’ottavo successo in carriera

sul DP World Tour. Ma in Asia, il miglior giocatore dell’ultimo

round è stato Guido Migliozzi. Il vicentino ha realizzato con un

63 (-9) il miglior parziale della giornata ed è risalito dalla

73/a alla 14/a posizione con uno score di 282 (74 70 75 63, -6).

Prova bogey free, con nove birdie, per il 26enne veneto che

ora si prepara a giocare da protagonista l’80/a edizione

dell’Open d’Italia, in programma dal 4 al 7 maggio al Marco

Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio (Roma), teatro

prossima Ryder Cup.

Al Jack Nicklaus GC Corea (par 72), Larrazabal ha superato di

due colpi lo svedese Marcus Helligkilde, runner up con 278 (-10)

davanti allo scozzese Scott Jamieson, all’olandese Joost Luiten,

al sudcoreano Sanghyun Park e allo spagnolo Jorge Campillo,

tutti 3/i con 279 (-9). Risalito dalla seconda posizione

Larrazabal, 39enne di Barcellona, nel giro conclusivo ha siglato

sei birdie, con un bogey. Ancora una impresa per l’iberico che

nel 2022 ha conquistato due titoli sul circuito e ora ha

avvicinato la doppia cifra. (ANSA).



