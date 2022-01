DP World Tour: Morikawa e cinque azzurri ad Abu Dhabi

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 18 GEN – Dopo il burrascoso inizio dello

scorso novembre in Sudafrica (quando a vincere fu soprattutto la

paura per la variante Covid “Omicron”, con il Joburg Open

ridotto a 36 buche e l’abbandono di tanti giocatori britannici a

gara in corso), il DP World Tour (circuito di golf che ha

sostituito nel nome l’European Tour) torna protagonista con

l’Abu Dhabi HSBC Championship.

Ad Abu Dhabi, dal 20 al 23 gennaio, si disputerà il primo (di

cinque) eventi delle Rolex Series 2022 che metterà in palio un

montepremi di 8.000.000 di dollari. Negli Emirati Arabi Uniti,

saranno cinque gli azzurri in gara: Guido Migliozzi (unico

italiano nella Top 100, è 87/o), Francesco Laporta, Edoardo

Molinari, Nino Bertasio e Andrea Pavan. Sul percorso dello Yas

Links sono attesi alcuni tra i migliori golfisti al mondo. Tra

questi ecco Collin Morikawa (secondo nel world ranking e primo

americano a imporsi, nel 2021, nella Race to Dubai, l’ordine di

merito del circuito). Il californiano, per salire sul trono

mondiale, ha bisogno di un successo ad Abu Dhabi e sperare che

Jon Rahm (leader del world ranking), impegnato negli stessi

giorni in California nel The American Express (PGA Tour), si

classifichi oltre il settimo posto.

Per quel che riguarda la Top 10 mondiale, ad Abu Dhabi ci

saranno anche il norvegese Viktor Hovland (settimo) e il

nordirlandese Rory McIlroy (ottavo). Difenderà il titolo vinto

nel 2021 l’inglese Tyrrell Hatton. Tra i past winner in campo

ecco poi, tra gli altri, Lee Westwood (2020), Shane Lowry (2019)

e Tommy Fleetwood (2018 e 2017). (ANSA).



