Dp World Tour: Ramsay ritrova il successo dopo 7 anni

(ANSA) – ROMA, 24 LUG – Sette anni e quattro mesi dopo

l’ultima volta, Richie Ramsay ritrova il successo e festeggia la

quarta vittoria in carriera sul DP World Tour. A Southport, in

Inghilterra, lo scozzese ha fatto suo, con un totale di 274 (69

69 67 69, -14) colpi, il Cazoo Classic. Sul percorso

dell’Hillside Golf Club (par 72), con un ultimo round chiuso in

69 (-3), con quattro birdie (di cui tre realizzati nelle ultime

quattro buche) e un bogey, è risalito dalla seconda posizione e

ha beffato l’inglese Paul Waring, runner up con 275 (-13).

Bagarre al 3/o posto con 276 (-12), condiviso dagli svedesi

Marcus Kinhult e Robin Petersson ma anche dall’olandese Daan

Huizing, dal francese Julien Guerrier e dallo scozzese Grant

Forrest. Per Ramsay, 39enne di Aberdeen, è la vittoria del

riscatto. Dopo le affermazioni al South African Open

Championship (2009), all’Omega European Masters (2012) e al

Trophèe Hassan II (2015), sembrava aver smarrito la via. E

invece lo scozzese (che vanta pure due exploit sul Challenge

Tour, entrambi nel 2008), è tornato a imporsi sul DP World Tour.

(ANSA).



