Dpcm: 400 protestano a Foggia,’aprite il ristorante di papà’

(ANSA) – FOGGIA, 29 OTT – “Aprite il ristorante di papà” è

uno degli striscioni esposti nella manifestazione in corso a

Foggia contro l’ultimo Dpcm che impone la chiusura di bar,

pizzerie e ristoranti alle ore 18. Secondo gli organizzatori ci

sono in piazza circa 400 persone. “Si tratta di una

manifestazione pacifica – precisano i partecipanti, molti dei

quali sono ristoratori – vogliamo che tutta la cittadinanza

partecipi alla nostra sofferenza. Abbiamo messo in cassa

integrazione i nostri dipendenti ma se continua così saremo

costretti alla chiusura”. (ANSA).



—

