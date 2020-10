Dpcm: a Bologna corteo di ultras, slogan contro il Governo

(ANSA) – BOLOGNA, 30 OTT – È partita da pochi minuti a

Bologna una manifestazione di protesta contro le misure

dell’ultimo Dpcm. Un corteo di circa 300 persone, tra cui ultras

del Bologna e altri giunti in serata da fuori città, è partito

dal piazzale antistante la stazione di Bologna Centrale ed è

diretto nella non lontana piazza VIII Agosto dove sono previsti

interventi. Tra loro all’inizio è arrivato anche l’ex

consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Giovanni Favia.

Prima di partire alcuni organizzatori dal megafono hanno

preannunciato di voler fare una manifestazione ordinata,

apolitica, e di non cadere in provocazioni. Appena in cammino

sono partiti però insulti al Governo, al premier Giuseppe Conte,

e slogan contro le misure restrittive che limitano “la libertà e

la dignità”.

In testa doppio striscione: “Riprendiamoci quel che è Stato.

Lavoro e Libertà la nostra Dignità”. Accesi fumogeni rossi. Sul

posto ampio dispiegamento di forze dell’ordine, Digos, anche

blindati di Polizia e Carabinieri. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte