Dpcm: a Cosenza poca gente e controlli per le strade

(ANSA) – COSENZA, 06 NOV – Traffico scorrevole e pochi

cittadini per le vie della città. Si presenta così oggi Cosenza

al suo primo giorno in ‘zona rossa’. Aperti solo gli esercizi

commerciali consentiti e diversi posti di blocco dei carabinieri

per controllare chi si sposta in auto. Per la maggiore parte si

tratta di cittadini che sono fuori per lavoro o per motivi di

salute. In fila davanti i supermercati o i negozi di alimentari

per lo più persone anziane. Nessun affollamento a bordo degli

autobus e anche il numero dei pendolari in arrivo dalla

provincia con i mezzi pubblici è in calo. (ANSA).



