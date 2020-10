Dpcm: gestore cinema ci ripensa, ‘multa salata, chiudo’

(ANSA) – TAVIANO, 26 OTT – Alla fine ha desistito e ha deciso

di tenere chiuso il suo cinema: Antonio Mosticchio, titolare del

cinema “Multiplex Sala Fasano” di Taviano, in Salento, questa

mattina aveva affisso all’ingresso un cartello con la scritta: “Io resto aperto”. Ora quel cartello è stato rimosso. Ad indurre

l’uomo a mettere fine a quella che aveva definito una

disobbedienza civile contro l’ultimo Dpcm che chiude anche

cinema e teatri, l’aver preso atto di una sanzione prevista in

caso di mancata chiusura dai mille a 5mila euro. Assieme all ‘esercente sarebbero stati multati con 400 euro a testa anche

gli avventori. “Inoltre, con me sarebbero stati multati anche i

miei dipendenti – dice l’uomo -. Stando così le cose da solo non

posso fare altro che chiudere, non ho le forze economiche per

difendermi.” (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte