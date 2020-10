Dpcm: Petrucci ‘subito ristoro per lo sport italiano’

(ANSA) – ROMA, 25 OTT – “E’ una situazione davvero pesante

per tutto lo sport italiano, non solo per il basket: alla luce

di quello che sta succedendo, aspetto con curiosità di vedere

come sarà risarcito nei prossimi giorni”. Al telefono con

l’Ansa, Gianni Petrucci, presidente della federazione

pallacanestro e per 14 anni n.1 del Coni, esprime grande

perplessità per la situazione dello sport. “Leggo – dice – che

il presidente Conte e il governo parlano di ristoro per le

aziende penalizzate dal Dpcm, voglio sperare che si farà subito

lo stesso con lo sport, settore importantissimo capace di

generare direttamente l’1,7-1,8% del Pil e indirettamente il

3,7-3,8%”. In una situazione del genere, si innesta anche il

problema della legge di riforma dello sport…. “Ci vuole un po’

di buon senso – commenta Petrucci – occorre accantonare una

situazione che certamente distrae. Dobbiamo solo pensare a come

andare avanti e far vivere lo sport italiano. E l’interlocutore

del governo , ribadisco, deve essere il Coni: da tempo sto

dicendo che deve tornare centrale”. (ANSA).



—

