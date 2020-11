Dpcm: Piacenza spera di avere in mostra l’Ecce Homo

(ANSA) – PIACENZA, 04 NOV – Nonostante le limitazioni del

dpcm, a Piacenza sarà organizzata l’esposizione dell’Ecce Homo,

capolavoro di Antonello da Messina custodito al Collegio

Alberoni di Piacenza, esposto a Palazzo Galli dal domenica 29

novembre a martedì 8 dicembre. La mostra, tuttavia, non potrà

probabilmente vederla nessuno: gli stessi organizzatori,

presentando l’iniziativa, hanno invitato “il pubblico a

controllare l’effettivo svolgimento di ogni evento sul sito

della Banca di Piacenza (www.bancadipiacenza.it), dove verrà

annunciato se le manifestazioni si terranno in presenza o in

streaming”.

Sarebbe stata la prima volta che la piccola e preziosa

tavoletta raffigurante Cristo legato alla colonna dai soldati

romani (1475) poteva essere ammirata, a Piacenza, al di fuori

del Collegio.

Nonostante il dpcm vieti l’organizzazione di mostre,

l’inaugurazione resta comunque in programma alle 16,30 di sabato

28 novembre (lo stesso giorno in cui era prevista anche

l’esposizione del Ritratto di Signora di Klimt – ritrovato nel

dicembre scorso dopo 22 anni dal furto – alla Galleria Ricci

Oddi).

Il tutto è organizzato dalla Banca di Piacenza che ha

presentato anche un calendario di concerti nella basilica di

Santa Maria di Campagna e aperture straordinarie della Salita al

Pordenone; un reading teatrale su Antonello da Messina di e con

Mino Mann, la presentazione del volume “Einaudi a Piacenza nel

1949” di Robert Gionelli (giovedì 3 dicembre) e del libro di

Marcello Simonetta “Pier Luigi Farnese – Vita, morte e scandali

di un figlio degenere” (venerdì 4). (ANSA).



