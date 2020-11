Dpcm: protestano Comitato Scienze Motorie e scuole yoga

(ANSA) – BOLOGNA, 03 NOV – “O il Governo ci aiuta in maniera

economica, oppure ci fa riaprire permettendoci di lavorare in

sicurezza”. E’ il grido d’aiuto lanciato, anche da Bologna, dal

Comitato Italiano Scienze Motorie, sceso in piazza in varie

città d’Italia per protestare contro la chiusura delle ‘palestre

della salute’ imposta dal Dpcm del 24 ottobre. A manifestare in

Piazza Maggiore erano laureati in Scienze Motorie e diplomati

Isef, che lavorano in strutture sportive dove si fa

riabilitazione a persone con problemi di salute: dalle patologie

cardiache, ai disagi psico-fisici di chi ha avuto un ictus.

La richiesta è anche di una modifica all’ultimo decreto, che

chiudendo palestre e centri sportivi ha colpito queste strutture

specialistiche. “Lo sport è vita” recitava uno dei cartelli

esibiti durante il presidio, cui hanno preso parte alcune decine

di persone. Sempre in Piazza Maggiore, hanno manifestato anche i

rappresentanti dei principali centri yoga di Bologna, che hanno

inscenato una seduta simbolica sul ‘Crescentone’, ricoperto di

tappetini. “Nel silenzio della nostra pratica vogliamo elevare

l’attenzione su una decisione che ci sembra poco lungimirante –

hanno spiegato – e ci metteremo sul nostro tappetino a testa in

giù, per invitare la politica a osservarci da un’altra

prospettiva”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte