Dpcm sospende concorso scuola ma oggi prove regolari

(ANSA) – ROMA, 04 NOV – Viene sospeso dal Dpcm, tra gli

altri, anche il concorso straordinario per i docenti che hanno

più di tre annualità di servizio. Oggi però le prove del

concorso si stanno svolgendo regolarmente in quanto il Dpcm ha

valore da domani al prossimo 3 dicembre. Ai candidati – ha fatto

sapere il ministero dell’Istruzione – arriveranno apposite

comunicazioni. Le prove del concorso straordinario hanno, sin

qui, riguardato quasi il sessanta per cento dei candidati; il

tasso di partecipazione è stato oltre l’86 per cento. (ANSA).



—

