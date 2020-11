Dpcm: Taxiblu, a Milano adesione sciopero 100%

(ANSA) – MILANO, 06 NOV – Sta avendo una sostanziale adesione

del 100% a Milano lo sciopero dei taxi in atto dalle 8 alle 22

di questa sera contro le restrizioni imposte dal Dpcm per

contenere il Corovnavirus. La stima è di Emilio Boccalini presidente di Taxiblu 02.4040,

il più importante Radiotaxi di Milano. “Il Dpcm non ci consente

manifestazioni e quindi gran parte dei colleghi è a casa e non,

come di consueto nei parcheggi – spiega -. Circolano solo i

taxi, con uno speciale cartello, che svolgono servizi di

carattere sociale e che trasportano persone malate o invalide

senza farle pagare”.

“Siamo fermi oggi – ribadisce Boccalini -, ma in realtà siamo

fermi da mesi, siamo ai minimi storici con le corse. Qui non

rischiamo di perdere solo il lavoro, ma di veder scomparire

un’intera categoria”. (ANSA).



