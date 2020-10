Dpcm:Mariani(M5S)’Inaccettabile chiudere piscine e palestre’

(ANSA) – ROMA, 25 OTT – “Chiudere piscine e palestre, dopo

gli oltre 200 controlli dei carabinieri dei NAS dell’ultima

settimana che hanno accertato il pieno rispetto dei protocolli

anti Covid, è incomprensibile e inaccettabile”, dichiara il

deputato M5S Felice Mariani, medaglia di bronzo nel Judo alle

Olimpiadi di Montreal 1976. “I gestori degli impianti sportivi controllati hanno addirittura

guadagnato i complimenti per il rigore attuato nel rispetto

delle norme e per le modalità atte a garantire la salute e il

benessere dei frequentatori “, prosegue Mariani. “Le piscine e

le palestre consentono l’attività motoria ai cittadini e danno

lavoro a centinaia di migliaia di lavoratori oltre a farci

primeggiare nel mondo con i nostri campioni, primato non facile

da riscontrare in altri settori del paese. Sono d’accordo con il

presidente della Federnuoto e collega deputato Paolo Barelli

quando afferma che un lockdown e chiusura di piscine e palestre

apre una vertenza pericolosa con il mondo dello sport già alle

prese con difficoltà enormi”.

Conclude Mariani, “Il governo farebbe bene a indirizzare le

attenzioni ai trasporti pubblici e a provvedimenti sulla scuola

considerati da tutti punti critici per la lotta alla pandemia,

ai quali sono stati destinati, ahimè, scarse attenzioni”.

(ANSA).



