Draghi affonda sui no vax ma svicola su Colle e governo

Dopo giorni di riflessione Mario Draghi ha deciso di rompere il silenzio ed è intervenuto in conferenza stampa per illustrare le novità del nuovo decreto che, tra le altre cose, introduce l’obbligo di vaccinazione per gli over 50. Ma da subito ha messo le cose in chiaro: non intende rispondere ad alcuna domanda sui futuri sviluppi della corsa al Quirinale.

“ Lo abbiamo fatto sulla base dei dati, che ci dicono che chi ha più di 50 anni corre maggiori rischi. Le terapie intensive sono occupati per due terzi da non vaccinati “, ha dichiarato il premier in apertura del suo discorso in riferimento all’obbligo per gli over 50. E in tal senso ha lanciato un duro monito verso coloro che hanno preferito non vaccinarsi: “ Gran parte dei problemi che abbiamo oggi dipende dal fatto che ci sono non vaccinati, che hanno una probabilità maggiore di essere soggetti a una forma grave della malattia “, ha dichiarato il premier.

Gli ha fatto eco Roberto Speranza, ministro della Salute, che ha riferito come l’89,41% della popolazione over 12 sia vaccinato e dunque solamente il 10% circa non si è sottoposto alla vaccinazione anti-Covid. “ Eppure occupano due terzi dei posti in terapia intensiva. Per questo dobbiamo insistere sulle vaccinazioni “, ha sottolineato Speranza.

La scuola

Negli ultimi giorni il rientro a scuola è stato oggetto di forti divisioni nel mondo della politica. Da una parte alcuni sindaci, presidi e governatori di Regione chiedevano di far slittare la riapertura, ma il governo ha sempre rifiutato questa possibilità. Draghi lo ha rivendicato: “ La scuola è fondamentale per la nostra democrazia. Va tutelata e protetta, non abbandonata. Il governo ha la priorità che la scuola sia aperta in presenza “.

Al centro dell’intervento del premier anche gli effetti sociali che potrebbero scaturire da un ritorno alla didattica a distanza: “ Basta vedere quali sono state le diseguaglianze tra gli studenti. La dad procura diseguaglianze destinate a restare e che si riflettono sul futuro della vita degli studenti “. Anche perché, ha sottolineato il premier, ci sarebbe un paradosso nella logica delle restrizioni: “ Si chiede ai ragazzi di non andare a scuola e rimanere a casa e poi la sera vanno in pizzeria o fanno sport tutto il pomeriggio? Non ha senso chiudere la scuola senza aver chiuso tutto il resto “.

Una linea difesa anche da Patrizio Bianchi, ministro dell’Istruzione: “ Non ci stiamo affidando al caso, le scelte prese stanno pagando. Stiamo agendo in maniera responsabile regolando anche la dad che è uno strumento utile e deve essere integrato nei piani educativi della scuola “.

La corsa al Quirinale

Il presidente del Consiglio ha voluto immediatamente chiarire che la conferenza stampa sarebbe stata incentrata unicamente sul tema del Covid-19, senza spazio per le tematiche politiche legate all’elezione del presidente della Repubblica. “ Non risponderò ad alcuna domanda sul Quirinale “, ha fatto sapere. Proprio nelle ultime ore sono circolate voci su un possibile suo passo indietro nella corsa al Colle.

Non possono passare però inosservate le fibrillazioni tra i partiti di maggioranza: i partiti hanno mostrato una forte spaccatura nell’ultimo Cdm. Draghi ha fatto notare che al momento le diversità di opinioni e le divergenze “ non sono mai state di ostacolo all’azione di governo ” e ha aggiunto che l’unanimità è molto importante per alcuni provvedimenti, “ purché il risultato della mediazione abbia senso “.

