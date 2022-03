Draghi condanna Putin: “Finisce l’illusione che la pace sia scontata”

Condividi l'articolo

Non tarderà ad arrivare la risposta dell’Italia nei confronti dell’azione militare della Russia ai danni dell’Ucraina. Lo ha assicurato il premier Mario Draghi nel corso delle sue comunicazioni all’Aula del Senato, garantendo che la reazione del nostro Paese al “ ricatto estremo del ricorso alle armi nucleari ” sarà nella maniera più assoluta “ rapida, ferma e unitaria “. Il presidente del Consiglio ha parlato di una vera e propria “ svolta decisiva ” nella storia europea.

“ Negli ultimi decenni molti si erano illusi che la guerra non avrebbe più trovato spazio in Europa. Che potessimo dare per scontate le conquiste di pace, sicurezza, benessere che le generazioni che ci hanno preceduto avevano ottenuto con enormi sacrifici “, ha aggiunto. Le parole del premier arrivano all’indomani dell’approvazione del decreto che contiene nuove disposizioni per garantire ulteriori aiuti a Kiev, che si andranno a integrare a quelli previsti nel decreto del 25 febbraio.

La minaccia del nucleare

Draghi ha sottolineato che tollerare una guerra d’aggressione nei confronti di uno Stato sovrano europeo “ vorrebbe dire mettere a rischio, in maniera forse irreversibile, la pace e la sicurezza in Europa “. Motivo per cui “ non possiamo lasciare che questo accada “. Nelle scorse ore il presidente Putin ha messo in allerta le forze di deterrenza russe, incluso il dispositivo difensivo nucleare: per il premier si tratta di un “ gesto grave che però dimostra quanto la resistenza degli ucraini e le sanzioni inflitte alla Russia siano efficaci “.

Segnali preoccupanti stanno arrivando anche dalla vicina Bielorussia, i cui cittadini domenica hanno votato a favore di alcune rilevanti modifiche della Costituzione ed eliminato lo status di Paese denuclearizzato: “ Questo potrebbe implicare la volontà di dispiegare sul proprio suolo armi nucleari provenienti da altri Paesi “.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte