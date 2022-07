Draghi in Aula, poi il voto di fiducia: cosa succederà mercoledì

Condividi l'articolo

Mercoledì 20 luglio è una data cerchiata in rosso dallo scorso fine settimana: in quel giorno il premier Mario Draghi renderà comunicazioni alle Camere con un voto fiduciario con chiama. La Conferenza dei capigruppo della Camera tornerà a riunirsi domani pomeriggio per stabilire tempi e modalità del dibattito. Nel frattempo è partito l’asse tra Partito democratico e Movimento 5 Stelle per far rientrare l’allarme e proseguire come se nulla fosse, evitando così le elezioni anticipate.

Uno snodo importante riguarda la scelta relativa a dove inizierà il dibattito: l’Adnkronos riferisce che il presidente del Consiglio dovrebbe riferire inizialmente al Senato e poi depositare il testo del discorso alla Camera. La decisione definitiva però verrà presa in seguito al confronto tra il presidente di Montecitorio Roberto Fico e la presidente di Palazzo Madama Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La mossa della sinistra

Il fronte giallorosso si muove proprio su questo piano: Pd e M5S, nel corso della Capigruppo, hanno chiesto che Draghi si rechi prima alla Camera. Il ragionamento è che proprio a Montecitorio erano emersi i primi segnali della crisi in seguito alla decisione dei grillini di non partecipare alla votazionale finale sul decreto Aiuti.

Perché si tratta di una mossa tanto voluta da Partito democratico e Movimento 5 Stelle? Il luogo della conta è importante. Infatti al Senato risiede la truppa più ribelle dei grillini, che spinge per sfilarsi e passare all’opposizione. Alla Camera invece hanno un grande peso i governisti, ovvero coloro che sono pronti a votare la fiducia all’esecutivo.

I giallorossi sperano di far partire il dibattito da Montecitorio: qui potrebbe emergere immediatamente la seconda scissione del M5S, dopo quella innescata da Luigi Di Maio. E sarebbe un segnale importante, visto che dal Pd non escludono di potersi accontentare anche del sostegno di una parte dei 5 Stelle. A quel punto la strada sarebbe in discesa: si potrebbe formare un nuovo gruppo che farebbe da stampella al governo.

Proprio per questo motivo, spiega La Repubblica, c’è un forte pressing. In tal modo il Movimento ne uscirebbe con le ossa rotte: Giuseppe Conte verrebbe messo alla porta e il governo potrebbe restare in vita fino al 2023 senza il sostegno di quel che resta del M5S. A quel punto l’esecutivo sarebbe appoggiato da Forza Italia, Lega, Partito democratico, Italia Viva, Insieme per il futuro e altri fuoriusciti grillini. Mentre il partito di Conte andrebbe a occupare i banchi dell’opposizione.

L’ira della Lega

In sostanza si chiede a Draghi di comunicare prima alla Camera e poi al Senato perché Conte è più debole a Montecitorio. Ma i capricci di Pd e M5S hanno scatenato la pronta reazione della Lega: “ Siamo alla farsa. Giochini vergognosi che vanno contro la prassi che vuole che le comunicazioni del presidente del Consiglio siano fatte nella Camera di prima fiducia, o dove si è generata la crisi. Gli italiani meritano rispetto, serietà e certezze “.

Una nuova scissione?

Nel Movimento 5 Stelle gli animi sono infuocati. Le riunioni a oltranza non hanno portato ad alcuna decisione netta, con l’avvocato Conte che si è limitato a rimandare la palla tra le mani del premier Draghi. All’orizzonte potrebbe esserci una nuova fuga dal M5S: i governisti, in dissenso dalla linea Conte, potrebbero abbandonare il Movimento e approdare in un nuovo gruppo per garantire stabilità a Mario Draghi.

