Draghi-Macron, bilaterale al vertice Ue in Slovenia

Colloquio bilaterale Draghi-Macron a quattr’occhi questa mattina, a Brdo, in Slovenia, all’inizio della seconda giornata di lavori del vertice Ue-Balcani occidentali. Secondo quanto riferito da fonti dell’Eliseo, l’incontro “è stato l’occasione per i due leader di fare un punto sui temi che saranno discussi al G20 di Roma alla fine del mese”. Fra i temi citati dalla fonte dell’Eliseo come argomenti discussi dai due leader, “i vaccini e la solidarietà con l’Africa”, oltre che la conferenza sulla Libia del 12 novembre. “C’è una comune volontà di andare avanti insieme su questi temi prioritari”, aggiunge la presidenza francese.

A proposito della conferenza sulla Libia del 12 novembre, si fa notare che “il coordinamento è stretto tra la Francia, l’Italia e la Germania per ottenere l’applicazione degli impegni presi a Berlino e che devono svilupparsi a Parigi”. Macron, aggiungono le fonti della presidenza francese, “ha colto l’occasione dell’incontro per esprimere il suo sostegno all’iniziativa italiana di organizzare un G20 sulla crisi afghana”.



