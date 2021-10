Draghi, mondo assicurativo alleato essenziale per la sostenibilità

Condividi l'articolo









“Il contributo offerto dal mondo assicurativo alla sostenibilità rispecchia una delle priorità della presidenza italiana del G20: la risposta globale al cambiamento climatico. ll lavoro e l’impegno di tutti è fondamentale per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 e gli obiettivi intermedi che ci siamo prefissati. Le imprese assicurative sono un alleato essenziale in questo percorso”. E’ il messaggio inviato dal presidente del Consiglio Mario Draghi all’Insurance Summit 2021 dell’Ania.

“Il ruolo di congiunzione tra risparmio privato e tessuto produttivo – ha aggiunto – consente però di aiutare le aziende a mettere in campo soluzioni preventive contro i rischi climatici.

La gestione mutualistica del rischio contribuisce a ridurre l’impatto economico degli eventi meteorologici estremi.

L’orizzonte di lungo termine può indirizzare gli investimenti verso progetti che portano la crescita sostenibile”.

“Il mondo assicurativo – ha aggiunto – aveva all’attivo oltre 1000 miliardi di euro di investimenti a fine 2020” e dunque può “dare un forte slancio in direzione di una maggiore sostenibilità all’intero settore finanziario. Sono sicuro – ha concluso Draghi – che le imprese assicurative sapranno cogliere questa opportunità”.

“Con il consolidamento della ripresa oggi possiamo guardare al futuro con cauto ottimismo, ma dobbiamo continuare a sostenere le nostre economie perché c’è ancora molta incertezza all’orizzonte”, dichiara invece il ministro dell’Economia Daniele Franco sempre all’Insurance Summit 2021 dell’Ania.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte