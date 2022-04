Droga: 157 chili di cocaina sequestrati nel porto di Salerno

Condividi l'articolo

(ANSA) – SALERNO, 01 APR – Maxi-sequestro di cocaina nel

porto di Salerno. Nell’ambito di specifici controlli,

carabinieri e finanzieri del comando provinciale di Salerno, con

l’ausilio dell’Agenzia delle Dogane, hanno sequestrato 157 chili

di cocaina. Lo stupefacente era nascosto in due distinti

container provenienti dall’estero. La droga sequestrata,

mescolata con sostanze da taglio e venduta al dettaglio, avrebbe

fruttato circa 70 milioni di euro alle organizzazioni criminali.

Sono in corso indagini, dirette dalla Dda della Procura di

Salerno, per identificare i responsabili e far luce sui canali

di approvvigionamento dello stupefacente e il conseguente

smistamento nel mercato clandestino. (ANSA).



