Droga: 16 chili di hascisc e marijuana in garage, arrestato

(ANSA) – REGGIO EMILIA, 27 FEB – Oltre 16 chili di droga tra

marjuana ed hascisc e 30.000 euro in contanti, ritenuti provento

dello spaccio, sono stati sequestrati dai carabinieri della

sezione operativa della Compagnia di Reggio Emilia e della

stazione di Correggio, insieme a materiale per confezionare i

panetti di droga. Lo stupefacente è stato trovato in un garage ‘laboratorio’, di un reggiano 22enne, arrestato.

Ieri mattina i militari, con l’aiuto di un cane antidroga

della polizia provinciale, sono stati a fare una perquisizione a

casa del giovane: in un mobiletto della sala da pranzo c’era una

busta in cellophane con 18 grammi di di marjuana, due vasetti in

vetro con altri 11 grammi e un contenitore di plastica con due

grammi di hascisc. Nel garage è stato trovato il resto, in un

frigorifero. Al vaglio anche la provenienza di un Rolex Daytona.

