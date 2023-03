Droga: base operativa nel cimitero, sgominata banda di Taranto

Condividi l'articolo

(ANSA) – TARANTO, 27 MAR – Aveva allestito la sua base

operativa nel cimitero di Sava (Taranto), dove venivano nascoste

anche armi nei loculi, la presunta organizzazione criminale

dedita al traffico di droga nei paesi del versante orientale

sgominata dai carabinieri. Un’ordinanza di custodia cautelare,

emessa dal gip del Tribunale di Lecce, su richiesta della

Procura della Repubblica-Direzione Distrettuale Antimafia, è

stata eseguita a carico di 19 persone accusate, a vario titolo,

di associazione a delinquere finalizzata al traffico di

stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio di sostanze

stupefacenti, porto e detenzione illegale di armi comuni da

sparo e ricettazione, nei comuni di Sava e Torricella.

La droga, secondo quanto riportato nel provvedimento

restrittivo, veniva acquistata a Francavilla Fontana (Brindisi)

(da “soggetti evidentemente ben inseriti nel settore dei

narcotici”) e spacciata nei comuni del versante orientale del

Tarantino – anche in pieno lockdown – grazie ad un nutrito

gruppo di pusher. Il presunto sodalizio criminoso avrebbe “riconvertito il cimitero di Sava nella base operativa logistica

del gruppo, dove al sicuro da occhi indiscreti, sarebbero

avvenuti gli incontri con i fornitori, con i pusher”. In quel

luogo, scrive il gip nell’ordinanza, “sarebbero avvenuti, poi, i

conteggi dei proventi dell’attività di spaccio, la suddivisione

degli utili e in alcune occasioni anche il taglio dello

stupefacente”.

Due degli indagati avrebbero occultato armi illegalmente

detenute, all’interno di un loculo vuoto, di proprietà di una

ignara famiglia, all’interno del quale gli investigatori hanno

rinvenuto 3 fucili, di cui uno a pompa, e vario munizionamento,

anche per pistole, che da successivi accertamenti sono risultati

rubati. (ANSA).



