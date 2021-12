Droga: due arresti a Mantova, hashish anche nel pollaio

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 12 DIC – La polizia di Mantova ha arrestato

2 persone per spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti

della Squadra Mobile, insospettiti dal comportamento di un

45enne fermato durante dei controlli all’uscita del lavoro da

una azienda di Mantova, hanno deciso di procedere a una

perquisizione personale e domiciliare. Gli agenti hanno così

trovato in 3 diverse confezioni alcuni ‘panetti’ di hashish del

peso totale di 300 grammi. Il 45enne è stato arrestato e la

droga sequestrata.

Il prosieguo delle indagini ha portato a una seconda

perquisizione nei confronti di un altro presunto spacciatore,

nel corso della quale sono stati sequestrati 55 kg di hashish e

5,7 kg di marijuana. La droga era nascosta all’interno di un

pollaio, vicino all’abitazione, al di sotto di alcune lamiere.

L’hashish era stato confezionato in 535 sacchetti di cellophane

sottovuoto di circa 100 grammi ciascuno, mentre la marijuana,

era contenuta in una borsa di plastica, divisa in 5 confezioni.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte