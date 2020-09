Droga e prostituzione con minorenni, 6 indagati

(ANSA) – BOLOGNA, 01 SET – Il nucleo operativo dei

carabinieri della compagnia Bologna Centro sta eseguendo sei

misure cautelari di vario tipo nei confronti di altrettante

persone accusate a vario titolo di induzione alla prostituzione

e reati in materia di stupefacenti. Tra le vittime figurerebbero

anche ragazzine minorenni, coinvolte in ‘festini’dove giravano

sostanze stupefacenti. Per uno degli indagati è stato disposto

il carcere.

Maggiori dettagli saranno diffusi dall’Arma, in un incontro

stampa domattina a Bologna. (ANSA).



—

