Droga: Gdf, traffico internazionale aumentato durante covid

Condividi l'articolo









(ANSA) – VARESE, 30 OTT – Circa 1,8 tonnellate di sostanze

stupefacenti sequestrate, tra khat, marijuana, hashish, cocaina,

ayahuasca, e molte altre sintetiche, destinate alle principali

piazze di spaccio italiane, sono il bilancio dell’operazione “home delivery” della Guardia di Finanza di Malpensa (Varese),

iniziata a cavallo tra il 2019 e il 2020, in collaborazione con

l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, a contrasto del traffico

internazionale di sostanze stupefacenti, realizzato con le

spedizioni di pacchi e plichi postali.

Sequestrati anche 1200 confezioni di farmaci non autorizzati

in Italia. Il giro di affari legato allo smercio di droga via

pacchi da e verso l’Italia, è cresciuto con l’inizio del periodo

pandemico, al contrario del traffico passeggeri. In particolare,

le Fiamme gialle di Malpensa hanno monitorato il flusso di

spedizioni postali ed espresse presso i Magazzini di Temporanea

Custodia situati nell’area Cargo dell’aeroporto dell’aeroporto,

sia utilizzando tecniche di analisi sia grazie alle unità

cinofile, riuscendo a bloccare le centinaia di spedizioni

provenienti principalmente dalla Spagna, dagli Stati Uniti

d’America e da alcuni Paesi dell’Africa orientale come Kenya e

Somalia, oltre che dai paesi del centro-sud America

costantemente sotto osservazione.

Le spedizioni erano dirette per lo più verso le piazze di

Varese, Milano, Monza Brianza, Pavia, Bergamo, Venezia, Trieste,

Genova, Ravenna, Roma, Napoli, Palermo. In alcuni casi le

indagini sono state connotate dal carattere transnazionale dei

fenomeni illeciti, consentendo di sequestrare stupefacente in

transito verso altri Paesi esteri.

Venti i corrieri arrestati durante l’indagine, a fronte di 29

denunciati, con mille persone segnalate come destinatari degli

stupefacenti. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte