Droga: operazione Cc nel Ravennate, 14 arresti

(ANSA) – RAVENNA, 18 OTT – Quattordici persone sono state

portate in carcere e una quindicesima è tuttora ricercata

nell’ambito di un’operazione antidroga dei carabinieri del

nucleo investigativo di Ravenna che tra la scorsa notte e l’alba

ha visto impegnati un centinaio di militari. Gli arresti sono

scattati in esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare

emessa dal Gip Corrado Schiaretti su richiesta del Pm Lucrezia

Ciriello. Oltre Ravenna, base del gruppo, hanno riguardato le

province di Rimini, Forlì-Cesena e Bologna.

Contestualmente agli arresti, sono state eseguite

perquisizioni con i cani antidroga della guardia di Finanza: ciò

oltre a contanti, ha portato al sequestro di alcune dosi di

stupefacente. La misura era stata emessa pure per un 16esimo

indagato, morto di recente. Gli arrestati sono 12 uomini e due

donne, perlopiù italiani (ci sono anche due albanesi e due

marocchini).

L’indagine, battezzata ‘Greppia’ dal soprannome di uno dei

presunti capi del gruppo, era partita dalle verifiche successive

a una rapina in banca a Ravenna del 14 marzo 2019. E ha

abbracciato un periodo di spaccio compreso tra l’aprile 2019 e

il gennaio 2020: il 14 di quest’ultimo mese in particolare i

militari avevano bloccato a Ravenna un albanese di ritorno

dall’estero con 6 chili di cocaina nascosti nel cruscotto

dell’auto. Secondo gli inquirenti, la droga veniva acquistata da

grossisti in Belgio e Olanda e poi smistata sul territorio

romagnolo in panetti da 50-100 grammi. Si ritiene che lo

stupefacente in totale sequestrato – circa 7 chili di cocaina

purissima e oltre mezzo chilo di eroina – sul mercato al

dettaglio se opportunamente tagliato avrebbe potuto fruttare

ricavi per oltre un milione di euro. Nel corso dell’indagine

sono stati sequestrati pure circa 10mila euro. (ANSA).



