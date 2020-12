Droga: pusher, “in pochi mesi 150mila euro dai domiciliari”

(ANSA) – ASCOLI PICENO, DEC 1 – Alcuni pusher al telefono

si vantavano apertamente di essere riusciti a guadagnare 150

mila euro in pochi mesi, pur stando agli arresti domiciliari;

altri percepivano anche il reddito di cittadinanza che è stato

revocato a seguito dell’inchiesta. Con l’operazione di polizia “Cipro” la Squadra mobile di Ascoli Piceno, diretta da Patrizia

Peroni, ha sgominato all’alba un’organizzazione che si riforniva

di cocaina in provincia di Teramo e la spacciava cocaina sulla

piazza ascolana: oltre una quarantina i clienti tra cui anche

ragazzi, commercianti e liberi professionisti. Sei gli ordini di

custodia cautelare eseguiti su ordine del gip Annalisa Giusti

chiesto dal pm Mara Flaiani; in due sono finiti in carcere e

altre quattro persone – tra cui tre donne – sono state poste

agli arresti domiciliari. Nel corso delle indagini, durate sei

mesi, sono stati sequestrati 120 grammi di cocaina.

Gli arrestati sono tutti accusati in concorso di detenzione e

spaccio di sostanze stupefacenti. Intercettazioni ambientali e

telefoniche, oltre che immagini carpite da telecamere e

accertamenti tradizionali, hanno permesso di far emergere un

mercato lucroso per gli stupefacenti. Denunciato a piede libero

anche un minorenne romeno: sul ragazzo, sospettato di aver

partecipato all’attività di spaccio, indaga la Procura per i

Minori di Ancona. All’operazione hanno collaborato anche agenti

delle Volanti di Ascoli, del reparto prevenzione crimine di

Pescara e l’unità cinofila: il pastore tedesco Buk (4 anni) in

una delle case perquisite ha scovato 330 gr di marijuana, già

divisi in dosi pronte per lo spaccio. (ANSA).



—

