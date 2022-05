Droga: traffico di ketamina, arresti in Sardegna e Toscana

Condividi l'articolo

(ANSA) – CAGLIARI, 09 MAG – Un gruppo criminale,

specializzato nel traffico di droga e in particolare ketamina, è

stato smantellato dai carabinieri del Comando provinciale di

Cagliari che dalle prime ore del mattino stanno eseguendo 17

misure di custodia cautelare e numerose perquisizioni.

L’operazione è stata denominata “Ketamina” come il potente

narcotico proveniente da Olanda, Inghilterra e Germania che

smerciavano i componenti della banda. Le ordinanze, firmate dal

Gip di Cagliari, sono state eseguite non solo nel capoluogo

sardo, ma anche a Oristano e Siena. I dettagli dell’operazione

saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si

terrà alle 10:30 in via Nuoro nella sede del Comando provinciale

dei carabinieri di Cagliari. (ANSA).



